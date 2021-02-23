«Я действительно чувствую себя счастливой»: Ольга Серябкина запечатлелась на редком фото с мужем

Как отметила звезда, счастье на самом деле определяет не наличие штампа в паспорте.

Певица Ольга Серябкина в сторис Instagram ответила на вопросы своих поклонников. Один из них спросил, счастлива ли она в браке. Как она чувствует себя в роли жены.

«Я действительно чувствую себя счастливой, но точно штамп в паспорте это не определяет». Ольга Серябкина

«Муж тебе делал предложение? Или вы просто решили пожениться?» — спросил звезду еще один из пользователей.

«Он все сделал, как надо», — лаконично ответила Ольга Серябкина.

Напомним, что бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина вышла замуж в Австрии в прошлом году. Известно, что ее любимого мужчину зовут Георгий. Он занимается разными направлениями – от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

Как-то Ольга Серябкина попросила мужчину помочь ей с сольным проектом. После этого у них и начался роман, завершившейся красивой свадьбой. Заметим, что муж Серябкиной более десяти лет прожила в Вене и считает Австрию своей второй родиной.

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