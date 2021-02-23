Эксклюзивные и дорогие: Юлия Высоцкая показала свои кастомизированные сумки Birkin

47-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая однажды устраивала экскурсию в свой гардероб. Среди прочего, звезда показала и внушительную коллекцию сумок с поистине уникальными экземплярами. Например, столетний саквояж из крокодиловой кожи, купленный в антикварном магазине в Мюнхене.

Среди множества моделей сумок у Высоцкой есть и культовые Birkin от легендарного модного дома Hermes. Цена на них порой баснословная и неоправданная, а приобрести культовый аксессуар – целый квест. Но у звезды отечественного театра и кино сумочек Birkin несколько. Причем, пара из них – одинаковые по размеру модели, кастомизированные для Высоцкой занятными фразами на все случаи жизни.

На желтой Birkin написано «Сразу говорю ДА», а на красной – «Сразу говорю НЕТ».

«Когда сумка удобна, когда сумка красива, конечно, она не может не радовать. Более того, сумка же – такая часть гардероба, которая – потолстел — похудел, — она же все равно прекрасна», — ранее делилась мнением об этом предмете женского гардероба Высоцкая.

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