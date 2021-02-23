«Кто в теме, тот улыбнется»: шеф Ивлев показал архивное видео из армейской столовой эпохи СССР

Солдат в Советских вооруженных силах кормили сытно, хоть и просто.

Константин Ивлев, ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» канала «Пятница» оригинальным способом поздравил мужчин с 23 Февраля. В личном блоге телеповар разместил архивное видео эпохи перестройки СССР.

В кадре запечатлены советские солдаты, которым раздают еду в армейской столовой. Каждому военнослужащему дежурные по кухне выдаеляют по два вареных яйца, тарелке каши, внушительному куску черного хлеба с маслом и кружку чая.

«Кто в теме, тот улыбнется. С праздником», — написал Константин в Instagram.

К слову, в преддверии Дня защитника Отечества он также поделился рецептом аппетитного мяса, которое он запек в духовке. Для сочности и вкуса повар нашпиговал его шкварками и кольцами лука, натер приправами и в фольге поставил в печь.

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