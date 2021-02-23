«Бесцельно потраченное время»: Дмитрий Нагиев жестко высказался о службе в армии

Как отметил телеведущий, закалку лучше получать в спорте или в библиотеке.

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев жестко отозвался о своей службе в армии.

«Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку. Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а еще лучше – в библиотеке или другими путями». Дмитрий Нагиев

Как отметил Нагиев, он надеется, что сегодняшняя армия стала другой и порядки там изменились. Он вспомнил, что в его времена царила дедовщина. Сослуживцы шли на него с табуретками. От серьезных последствий его спасло только владение боевыми искусствами. По его словам, он надеется, что сейчас в российской армии нет дедовщины, потому что это унижает человеческое достоинство, сообщает «АиФ».

Напомним, что Дмитрий Нагиев после школы поступил в Ленинградский электротехнический институт. Также по призыву был направлен в спортивную роту, но там не оказалось секции самбо, которым он занимался. В итоге служил в войсках ПВО под Вологдой.

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