«Прилучный бы наказал такую девочку»: Муцениеце сверкнула сочными ягодицами на камеру

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным раскрепостилась, похорошела и, наверняка, успела разбить не одно мужское сердце. Звезда сериала «Закрытая школа» то и дело публикует в личном блоге весьма пикантные снимки. А на 23 Февраля смогла превзойти саму себя.

В личном блоге она выложила фото в мокрых трусиках от купальника, показав крупным планом вид сзади. Таким оригинальным способом девушка решила поздравить сильную половину человечества с их праздником.

«Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас! Мы, женщины, без вас никуда! Ради вас худеем, красимся, наряжаемся! Только вы можете убедить женщину, что она может родить ребенка! В общем, оставайтесь с нами на этой планете, а то мы тут без вас пропадем! С праздником», — подписала она кадр.

Реакция фолловеров была весьма быстрой и бурной.

«Прилучный бы наказал такую девочку», «Огненный орешек», «Полегче, Агата!», «Спасибо, лучшее поздравление за сегодня. Да чего там – в принципе, лучшее», «Все бы так поздравляли. Пойду жене покажу, как надо», «Ой, срамота», «Красиваяяяя, Агата такая знойная стала и смелая, обожаю», — поделились мыслями пользователи Сети.

Смотрите также