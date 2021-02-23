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Модно и дорого: Решетова похвасталась кашемировым костюмом за 400 тысяч рублей

Экс-подруга Тимати - модель, и любит стильно одеваться, поэтому не жалеет на себя средств.

Модно и дорого: Решетова похвасталась кашемировым костюмом за 400 тысяч рублей
Анастасия Решетова. Фото: Фото: Global look press

25-летняя модель Анастасия Решетова пробует себя в новом амплуа – девушка стала телеведущей на канале ТНТ. Экс-подруга Тимати этой весной появится на экране в шоу «Ты – супермодель», где будет помогать обычным девушкам покорить российский подиум.

Сама Решетова старается совмещать работу и материнство -девушка воспитывает годовалого наследника рэпера. Причем, как отмечала ранее брюнетка, бабушки ей не помогают, и все приходится делать самой.

Однако, в насыщенном и плотном графике девушка находит время на себя любимую. Недавно она пополнила гардероб стильным кашемировым костюмом за 400 тысяч рублей.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Показав себя в обновке, состоящей из свитера и юбки, девушка привлекла внимание своих подписчиков. Ее Директ оказался усыпан вопросами относительно происхождения аутфита. Девушка ответила, что это люксовый трикотаж Loro Piana. Цены на вещи этого бренда варьируются в пределах от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

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