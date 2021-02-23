«Андрюша убит Катиной смертью»: сын Мироновой не находит себе места после ухода из жизни бабушки

Актриса и режиссер Наталья Фекленко заявила, что больше всего в связи со смертью актрисы Екатерины Градовой переживает ее внук Андрей Удалов-Миронов. Удивляться этому в общем-то не стоит. Именно Градова растила Андрея, потому что мать молодого человека актриса Мария Миронова много работала.

«Катя безумно любила внука. Да, по сути, они с мужем Игорем растили его: ведь Маша родила рано, училась и уже работала. Андрюша убит Катиной смертью». Наталья Фекленко

Как отметила Наталья Фекленко, она присутствовала в доме Градовой, когда у ее дочери в 1992 году родился сын. Актриса пригласила коллегу к себе вместе с ее мужем. Также в доме были близкая подруга Градовой Лиля Шарапова с супругом. Так вшестером они и отметили рождение у Градовой внука. Тогда они еще снимались на Полароид, который только появился в России, сообщает «МК».

Напомним, что актриса Екатерина Градова, мать Марии Мироновой, умерла в возрасте 74 лет. У нее случился инсульт.

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