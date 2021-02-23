Настоящая леди: Лиза Галкина в кукольном платье с юбкой-солнце восхитила стилиста Аллы Пугачевой

Игорь Гуляев шьет наряды не только для Примадонны, но и для ее детей.

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина примерила на празднование 23 Февраля утонченный образ в пудровых тонах. Девочка облачилась в припыленно-розовое платье с черным верхом и серебристым ремешком.

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Модель наряда напоминала кукольную из-за пышной юбочки-солнце из струящейся легкой ткани. Поверх изящного платья малышка примерила меховое болеро, наделив образ флером шика.

Этот изысканный лук не остался незамеченным Игорем Гуляевым, стилистом и модельером Аллы Пугачевой. Увидев обнародованный кадр в блоге Максима Галкина, он выразил свой восторг по поводу лука в виде «лайка».

«Растут не по дням, а по часам!» — также прокомментировал он.

Отметим, что в нарядах от Игоря Гуляева ходит не только Алла Борисовна, но и ее дети Лиза и Гарри. При этом народная артистка далеко не всегда заказывает вещи напрямую у модельера. Кутюрье как-то с удивлением заметил, что звезда покупает его одежду в магазинах. Отметим, что фэшн-эксперт и певица дружат друг с другом уже много лет, появляясь иногда на светских тусовках вместе.

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