«Прошу вас быть людьми»: приемный сын Екатерины Градовой высказался после смерти мамы

Как отметил Алексей Суховерков, сейчас родственники актрисы не готовы отвечать на вопросы журналистов.

Приемный сын звезды картины «Семнадцать мгновений весны», где она блистательно сыграла радистку Кэт Екатерины Градовой, Алексей Суховерков попросил журналистов не надоедать ему расспросами после смерти мамы. Мужчине сейчас действительно сейчас не позавидуешь.

«Давайте, сделайте перерыв. Это не совсем этично, неправильно в такой момент надоедать звонками. Прошу вас быть людьми и дать возможность прийти в себя». Алексей Суховерков

Отметим, что Екатерина Градова и ее второй муж физик-ядерщик Игорь Тимофеев усыновили Алексея Суховеркова в начале девяностых годов. Он не пошел по пути матери и сестры Марии Мироновой и с актерской профессией свою судьбу связывать не стал. Сегодня Алексей работает шеф-поваром в одном из ресторанов Подмосковья, сообщает «МК».

Напомним, что Екатерина Градова скончалась после инсульта в возрасте 74 лет. О смерти актрисы сообщила ее дочь Мария Миронова, которая прервала отпуск на Мальдивах и вылетела в Россию.

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