Домашние посиделки: Арзамасова в трендовом свитере повеселилась с мужем на кулуарной вечеринке

Лиза Арзамасова и ее муж Илья Авербух отметились на кулуарной вечеринке, организованной по случаю дня рождения мамы звезды «Папиных дочек» Юлии Арзамасовой.

Родительница знаменитой актрисы собрала на своем квартирнике только самых близких, отметив событие в комфортной обстановке.

«У Юли было все по-домашнему, уютно», — рассказал о прошедшей тусовке Сергей Новожилов, сценарист и актер.

Гости не стали по этому случаю наряжаться по вечернему и предстали на празднике в комфортных одеяниях. Однако Лиза и ее супруг продумали свой семейный лук, показавшись в одном стиле. Фигурист облачился в джемпер серого цвета, а его благоверная — в свитер того же оттенка.

Отметим, что серый тон наряду с желтым в этом году был назвал цветом года, об этом ранее рассказал Александр Васильев в эфире шоу Первого канала «Модный приговор».

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