«Я его выгнала. Была не в состоянии делить»: с кем из актрис Миронов изменял Градовой

Актриса Екатерина Градова с 1971 по 1976 год была замужем за прославленным актером Андреем Мироновым. Как позже рассказывала звезда картины «Семнадцать мгновений весны», первый муж ей откровенно изменял, и она всегда считала самой большой трагедией, что не смогла сохранить тот брак.

Градова вспоминала слова Миронова, когда тот вернулся однажды со съемок в Италии. «Ты не представляешь, как я себе гадок». Градова даже знала, с кем Миронов ей изменял. Это в том числе и актриса Татьяна Егорова. Она всегда считала, что Миронов женился на Градовой ей в отместку.

В итоге актриса ушла от Миронова и забрала дочь Машу. «Я его выгнала. Измены были. Была не в состоянии его делить. У меня была внутренняя гордость, не могла прощать», — вспоминала позже она.

Кстати, потом звезда жалела, что не сохранила брак. До самой смерти Миронова в 1987 году она с ним продолжала поддерживать отношения. Знала о его болячках, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Екатерина Градова скоропостижно ушла из жизни в возрасте 74 лет. У нее случился инсульт. О смерти матери сообщила ее дочь актриса Мария Миронова.

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