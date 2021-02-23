Папин сын: Евгений Плющенко с Гном Гномычем порезвились в бассейне

Фигурист со старшим наследником от Яны Рудковской обожают проводить время вместе.

38-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко – многодетный отец. От первого брака с Марией Ермак у него есть 14-летний сын Егор. В союзе с Яной Рудковской появилось двое мальчиков – Саша и Арсений. Старший наследник Плющенко и Рудковской пошел по стопам своего знаменитого отца и во всем хочет быть похожим на него. Даже прическу Гном Гномыч, как ласково его называют мама с папой, носит такую же.

Сам Плющенко обожает проводить время с детьми. Накануне они с Гном Гномычем плавали в бассейне, и во время водных процедур порезвились, играя в тонущий корабль. Саша сидел в большом пластиковом контейнере, а папа его качал на «волнах», создавая шторм.

«Полундра!», — воскликнул в какой-то момент отец, и сын начал выплескивать воду из судна.

«Корабль» Гном Гномыча все-таки потерпел крушение – папа сильно наклонил судно, и мальчик выпал из него. Семейную идиллию отца с сыном сняла на видео Яна Рудковская.

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