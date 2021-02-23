Юноша со светлым взглядом при погонах: Малинин поделился армейским снимком из 70-х годов

Александр Малинин не просто так стал прославлять мужество, отвагу, Родину и честь в своих песнях. Народный артист защищал Отчизну буквально с детства и знает об этом не понаслышке.

С 14 лет он служил в Советской армии в качестве воспитанника. Играл в военном оркестре на валторне, жил в казарме и учился в вечерней школе.

В ряды Советской армии его призвали в 1977 году. И, поскольку на тот момент у него уже была за плечами учеба в студии эстрадного искусства при Свердловской областной филармонии, его взяли солистом ансамбля песни и пляски Уральского военного округа. В запас он уволился в 1979 году, прослужив положенные тогда два года, после чего переехал в Москву и начал карьеру на эстраде.

Ну а как Малинин выглядел в армии, он показал в личном блоге, обнародовав архивный кадр в погонах.

«Поздравляю всех настоящих мужчин, служивших в армии!!! С праздником, мужики!!!» — подписал он фото.

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