В 19 лет его не стало: Градова без ума любила мальчика из многодетной семьи, который погиб в ДТП

Актриса при жизни отмечала, что Сережа всегда казался ей особенным.

У покойной актрисы Екатерины Градовой после ее смерти осталась родная дочь Мария Миронова и приемный сын Алексей Суховерков. Его звезда вместе со вторым мужем физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым взяли когда-то из детского дома. Но мало кто знает, что в жизни Градовой была еще одна любовь. Это мальчик Сережа из многодетной семьи.

Вскоре после второй свадьбы Градова и ее муж приобрели домик с участком в 20 соток в деревне Горки Владимирской области. Они приезжали туда, как правило, летом. Помогали восстанавливать разрушенный храм, занимались с местными детьми. Там-то Градова и увидела впервые Сережу. Он казался ей особенным. Вскоре Градова стала его крестной мамой и всегда любила как родного.

«Приезжаем однажды, а он мне выдает: я уже не курю! Он и потом не закурил. Как только затягивался, начинал слепнуть. И не выпивал, как его сверстники», — признавалась Градова в программе «В поисках Бога» на канале «Спас».

Напомним, что судьба мальчика оказалась печальной. В 19 лет он разбился насмерть на мопеде, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Екатерина Градова скоропостижно ушла из жизни в возрасте 74 лет. У нее случился инсульт.

Смотрите также: