«Добро пожаловать в большой бокс»: Бузова вслед за Тарасовым появилась на ринге

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в 2016 году спустя четыре года брака. Ведущая шоу «Дом-2» тяжело переживала разрыв с любимым и, чтобы как-то залечить душевные раны, ушла в музыку. С тех пор у звезды вышли десятки хитов, в поющая теледива стала одной из востребованных исполнительниц современной эстрады.

Недавно Бузова рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном. Разрыв снова дался девушке очень тяжело – она подчеркивает, что в своих чувствах всегда искренняя и открытая. Сейчас блондинка восстанавливается после личной драмы и иногда пропадает из Instagram, что ей ранее было несвойственно. Появившись в микроблоге, девушка заставила фанатов по-настоящему удивиться: звезда начала заниматься боксом. Причем, вслед за Тарасовым.

Так совпало, что сначала экс-муж певицы, футболист Дмитрий Тарасов поделился кадрами с ринга, на котором он выступил в спарринге с товарищем. А спустя несколько часов аналогичными кадрами поделилась поющая телеведущая.

Для Бузовой тренировка по боксу стала первой в жизни. Девушка показала, как трясутся ее руки после спарринга.

«Добро пожаловать в большой бокс», — прокомментировала свое состояние телеведущая.

Разумеется, тренировки Тарасова и Бузовой прошли в разных залах. Но нельзя не заметить, что это не первое пересечение интересов двух бывших. На 14 февраля они оба были в одном и том же ресторане. Правда, по отдельности: певица с подругами, а футболист – с женой Анастасией Костенко.

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