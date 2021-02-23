«Из дембельского альбома»: Сергей Зверев поделился мужественным фото в погонах из армии

Стилист отдал долг Родине, прослужив два года в ПВО.

Сегодня короля гламура Сергея Зверева трудно представить без короны и страз, однако был в его жизни период, когда он ходил в погонах и военной форме. И очень мало напоминал себя сегодняшнего.

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В 80-е годы стилист проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР в противовоздушных войсках на территории Польши. Был заместителем командира взвода и секретарем комсомольской организации. В итоге дослужился до звания старшего сержанта. Как он выглядел в тот период, Сергей показал в личном блоге, обнародовав архивный черно-белый снимок.

«Мое фото из дембельского альбома. Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!!! Поздравляю с праздником 23 Февраля!!! Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии», — подписал он кадр.

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