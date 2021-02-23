«Это уму непостижимо!»: Медведева обозначила сроки исполнения фигуристами пятерного прыжка

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева в прямом эфире Instagram певца и своего друга Кристиана Костова заявила, что не за горами времена, когда фигуристы начнут делать пятерные прыжки. Как она сказала, сегодня все прекрасно видят, в какую сторону развивается фигурное катание в техническом плане.
«Когда я делала чистейший каскад сальхов-тулуп во второй половине произвольной программы, зал вставал, люди аплодировали. Мне говорили, что это так классно. Прошло пять лет всего, не 10, не 15 — девочка уже никого не удивит четверным лутцем. Это уму непостижимо!»
Как сказала Медведева, еще три года назад никто из специалистов не мог подумать, что спортсменки будут исполнять четверные прыжки, а сегодня это уже обычная реальность. Этот факт она назвала космическим уровнем. Как она отметила, после прошедшей пятилетки кто-то из спортсменов-фигуристов впервые в истории сделает пятерной прыжок.
Напомним, что Евгения Медведева два раза выигрывала чемпионат мира. Также она бронзовый призер мирового первенства.