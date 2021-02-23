«Это уму непостижимо!»: Медведева обозначила сроки исполнения фигуристами пятерного прыжка

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева в прямом эфире Instagram певца и своего друга Кристиана Костова заявила, что не за горами времена, когда фигуристы начнут делать пятерные прыжки. Как она сказала, сегодня все прекрасно видят, в какую сторону развивается фигурное катание в техническом плане.

«Когда я делала чистейший каскад сальхов-тулуп во второй половине произвольной программы, зал вставал, люди аплодировали. Мне говорили, что это так классно. Прошло пять лет всего, не 10, не 15 — девочка уже никого не удивит четверным лутцем. Это уму непостижимо!» Евгения Медведева

Как сказала Медведева, еще три года назад никто из специалистов не мог подумать, что спортсменки будут исполнять четверные прыжки, а сегодня это уже обычная реальность. Этот факт она назвала космическим уровнем. Как она отметила, после прошедшей пятилетки кто-то из спортсменов-фигуристов впервые в истории сделает пятерной прыжок.

Напомним, что Евгения Медведева два раза выигрывала чемпионат мира. Также она бронзовый призер мирового первенства.

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