«Настроение — слегка побесить»: Чехова эротично полизала леденец, сверкнув «ложбинкой греха»

Анфиса Чехова после работы в проекте «Секс с Анфисой Чеховой» ассоциируется только с одним образом. И, как бы она не старалась подать себя в ином свете – примеряя строгие костюмы, демонстрируя себя в роли заботливой мамы, ее воспринимают всегда с флером эротизма. Впрочем, с ее формами, ждать чего-то иного от публики сложно.

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Любопытно, что иногда звезда намеренно провоцирует публику на разговоры и хейт. Так произошло и на этот раз. В личном блоге, Анфиса, облаченная в халатик, с привлекательной линией декольте или «ложбинкой греха», как ее называют французы, подразнила публику. Она запечатлелась с огромным леденцом, старательно облизывая его.

«Я знаю, что многих бесит высунутый язык на фото. Но у меня настроение — слегка побесить. И я считаю, лучше показывать язык, чем использовать его для злословия, оскорбления людей и произнесения всякой чуши. P.S. Леденец не мой. Сахар я по-прежнему не ем», — прокомментировала она кадр.

«Бесит. Но фото отличное!!! Ааагонь!!!!», «Суперязык», «Отличное фото, люблю такие-яркие и необычные», «Ты потрясающая», «Да ну, фото супер», — прокомментировали фолловеры выходку Чеховой.

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