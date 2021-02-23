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В стиле спорт-шик: Бузова вслед за Лорак предстала в дутом укороченном пуховике

Поющая телеведущая дополнила аутфит клетчатой рубахой и легинсами.

В стиле спорт-шик: Бузова вслед за Лорак предстала в дутом укороченном пуховике
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

В межсезонье одной из популярных моделей верхней одежды стала укороченная куртка. Дутый пуховик уже выгуляли многие отечественные и зарубежные звезды.

Целую коллекцию вещей разных расцветок продемонстрировала эстрадная дива Ани Лорак. Певица сначала появилась на улицах Киева в коричневой куртке с монограммами, затем в алом пуховике, а позже – в модели трендового оттенка «омлет», или гоголь-моголь.

Вслед за Лорак в дутом укороченном пуховике появилась Ольга Бузова. Поющая телеведущая составила с ним аутфит в стиле спорт-шик. Модель куртки с белой оторочкой она дополнила клетчатой рубахой и легинсами.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Кстати, Бузова навестила свою квартиру, которую приобрела в прошлом году. Там вовсю идет ремонт, и звезда решила проследить, как продвигаются дела и скоро ли она сможет справить новоселье.

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