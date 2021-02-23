Минус 15 килограммов и стиль о всем: певица МакSим впервые вышла на большую сцену

Практически год о певице МакSим ничего не было слышно, она сообщила о своем желании оправиться после аварии и пропала из вида. Поэтому блистательное появление артистки на концерте «Герои нашего времени» 22 февраля в Санкт-Петербурге было знаковым для ее поклонников.

МакSим после ДТП с трудом вставала с кровати, поэтому набрала лишние 15 кг, пишет КП-Санкт-Петербург. Теперь же лишнего веса – как ни бывало. Грациозная как лань певица выглядела в лаконичном брючном костюме оверсайз достойно и утонченно. Звезда подчеркнула тонкую талию, заправив винный лонгслив в брюки с завышенной талией. А стройность ног подчеркнула туфлями на высокой шпильке.

Публика была явно рада вновь увидеть свою любимицу и приветствовала ее громкими аплодисментами.

Напомним, ранее МакSим появлялась на шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Иван Ургант, увидев похорошевшую знаменитость, сразу же спросил ее — не занимается ли она спортом. Певица подтвердила догадки ведущего, заявив, что увлеклась боксом.

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