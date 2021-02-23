«Если у вас есть такая, выкиньте ее!»: Хромченко показала кофточку, которая полнит и старит

На «Модном приговоре» «народный стилист» сильно удивила ведущих проекта Первого канала. Вместо того, чтобы улучшить образ героини шоу, она подобрала лук, который явно не подходил героине и выставлял ее в самом невыгодном свете. Особенно ужаснула экспертов полосатая кофточка.

«Кофточка нашей героини не украшает ее, полнит, взрослит. Она прибавляет возраста всему комплекту. Если у вас есть такая же кофточка, выкиньте ее!» — сказала Эвелина Хромченко.

Александр Васильев тоже прокомментировал образ, заметив, что «народный стилист» допустила практически все стилистические ошибки, которые только могла сделать, нарушив пропорции участницы проекта и подчеркнув ее особенности фигуры, которые стоило бы спрятать.

«Она не слишком высока и не слишком стройна, но в ее одежде сейчас мы видим максимум горизонтальных линий. Эти горизонтали не только принизили пропорции нашей героини, но сделали ее не комплементарной, вовсе не моложавой и совсем не стройной. Вертикаль! Запомните! Это единственное, что надо знать женщинам с такой фигурой», — заметил историк моды.

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