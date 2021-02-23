«Талия – аномалия»: невестка Валерии после недавних родов показала стройную фигуру

О том, что певица Валерия впервые стала бабушкой, стало известно в первый день нового года. В ночь на 1 января жена Арсений Шульгина Лиана родила малышку Селин. Весь мир молодой мамы сейчас сосредоточен на любимом человечке. Но иногда невестка Валерии «берет выходной». Как, например, на 14 февраля, когда вместе с мужем она провела романический ужин в пятизвездочном отеле.

Накануне Дня Защитника Отечества Лиана Шульгина тоже устроила себе выход в свет. Девушка отправилась в ресторан, облачившись в удобную повседневную одежду – вощеные джинсы и водолазку.

«Ее талия – аномалия», — подписала снимок Лиана.

Действительно, фигуре родившей полтора месяца назад молодой мамочке может позавидовать любая девушка. Осиная талия невестки Валерии привела в восторг многих фолловеров.

«Вы прекрасная, и не скажешь, что мамочка», «Никогда бы не сказала, что недавно были роды, выглядишь потрясающе!», «Удивительно! Как у Гурченко 55см?», «Куколка», «Такая красивая», — пишут в комментариях.

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