«Самое лучшее лекарство!»: Безруков позволил детям от Матисон порезвиться на своей больной спине

Наследники звезды уже заметно выросли – Машеньке уже 4,5 года, а Степану – 2.

Звезда сериала «Оптимисты-2» Сергей Безруков накануне перед выходом на театральную сцену пожаловался, что сорвал спину. Актер не мог пропустить постановку и разочаровать зрителей, поэтому выходил из ситуации как мог. А уже вечером порезвился с детьми от Анны Матисон – Машей и Степой, которым позволил взобраться себе на спину.

«Дети самое лучшее лекарство!!! Лечение спины проходит прекрасно!», — сообщил звездный папа.

По лицу Безрукова заметно, что чувствует себя он и вправду отлично. Поистине дети – настоящее лекарство! При этом и 4-летняя Машенька, и 2-летний Степан уже не те маленькие крошки, к которым привыкли поклонники – они заметно подросли и вытянулись.

Напомним, Сергей Безруков женат на режиссере Анне Матисон уже пятый год. Актер с нескрываемым наслаждением погрузился в отцовство и души не чает в своих юных наследниках.

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