«Я нашла себе свой цвет»: Бородина предстала в зеленом жакете и малахитовых серьгах за 400 тысяч рублей

Телеведущая приняла участие в одной из развлекательных программ на ТНТ.

Ксения Бородина была ведущей реалити-шоу «Дом-2» с момента его выхода на экраны. Девушка прошла серьезный профессиональный путь и сделала карьеру успешной телеведущей. Закрытие телестройки никак не отразилось на карьере Ксении — теперь брюнетка ведет шоу «Бородина против Бузовой» и «Перезагрузка» на ТНТ.

Кроме того, Бородина активно появляется на ТНТ в других развлекательных шоу, в качестве гостя. Накануне девушка появилась в кадре вместе с Анной Хилькевич. Вероятно, звезды стали участницами шоу «Где логика?».

Для съемок Бородина облачилась в зеленый жакет, дополнив его роскошным украшением – малахитовыми серьгами культовой формы клевер бренда Van Cleef & Arpels, стоимость которых составляет 400 тысяч рублей.

«Я сегодня в своем любимом зеленом цвете. Хорошо мне зеленый цвет? Мне кажется, это прям мой цвет, я нашла себе свой цвет!», — порадовалась красавица.

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