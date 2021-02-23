«Девочки такие девочки»: Татьяна Навка с Лизой Песковой насладились горловым пением на Алтае

45-летняя фигуристка Татьяна Навка решила взять мини-отпуск на длинные выходные и отправилась в горы. Но в этот раз жена Дмитрия Пескова отдала предпочтение Республике Алтай. В колоритный и очень красивый регион звезда льда отправилась вместе с падчерицей, 23-летней Лизой.

Девушки по полной погрузились у самобытную атмосферу уникального региона. В программе отдыха – пантовые ванны, блюда из марала и косули, прогулки по горной местности и музыкальные вечер горлового пения. Для Навки и ее падчерицы выступил один из алтайских кайчи. И фигуристка показала, как это было.

Вместе с Лизой Песковой Навка насладилась алтайским вокалом, отметив, что это – наша российская культура. После чего они с падчерицей запечатлелись на селфи. Между мачехой и Лизой царила настоящая гармония.

«Девочки такие девочки», — подписала Навка.

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