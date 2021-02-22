Мария Миронова прервала отпуск, чтобы успеть на похороны Екатерины Градовой

Заслуженная артистка РСФСР скончалась 22 февраля. О случившемся ее дочка узнала, когда отдыхала на Мальдивах.

Екатерина Градова известна своими ролями в кино. Славу ей принесла роль в фильме «Семнадцать мгновений весны». 22 февраля стало известно, что заслуженная артистка РСФСР умерла. В этот момент ее дочка Мария Миронова находилась на Мальдивах с мужем и маленьким сыном Федором. Она сообщила, что тяжело переживает эту утрату. С трудом поверили в смерть бывшей жены Андрея Миронова и многочисленные коллеги, друзья, поклонники.

Теперь обнародованы новые обстоятельства смерти Градовой. Как оказалось, в последнее время женщина не жаловалась на здоровье, У нее был ряд хронический заболеваний, также она страдала из-за диабета. Однако 74-летней актрисе неожиданно стало плохо. Ей вызвали скорую помощь, которая привезла пациентку в больницу.

Екатерину Георгиевну пытались спасти, но во время операции ее сердце остановилось. Мария узнала о случившемся, когда находилась на отдыхе. Она прервала отпуск и вылетала в Москву, чтобы успеть на похороны матери.

Отмечается, что причиной смерти артистки стал инсульт. Организацией церемонии прощания с Градовой занимаются семья актрисы и директор театра «Ленком» Марк Варшавер. В этом театре много лет служит Миронова. Добавим, что звезду советского кино похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

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