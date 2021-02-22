«Наши талии»: Бузова в топе с декольте и мини-юбке станцевала с экс-возлюбленной Тимати

Ольга Бузова в этом году отметила юбилей. Девушке исполнилось 35 лет, но красивая дата была омрачена тем, что она рассталась с Давидом Манукяном. Телеведущая всегда тяжело переживает проблемы в личной жизни. Сначала она предпочитала не говорить о случившемся, а потом призналась, что в таком исходе событий виноваты оба. Артистка погрузилась в работу. Она записывает новые песни и готовит сюрпризы поклонникам.

В последнее время Ольга старается больше времени уделять себе. Она сменила имидж и активно работает над фигурой. Телеведущая всегда находит общий язык с людьми. Накануне у нее состоялась встреча с Анастасией Решетовой. Бывшая возлюбленная Тимати в прошлом году рассталась с рэпером и запела, как когда-то это сделала Бузова. Девушки не только пообщались, но и сняли видео. Они станцевали на камеру.

Ольга облачилась в мини-юбку и черный топ с декольте. Она сделала высокий хвост с челкой. Девушка зажигательно двигалась на камеру. Решетова предпочла облачиться в лосины и футболку оверсайз. Они покрасовались на камеру.

«Наши талии», — восхитилась телеведущая.

Поклонники восхитились девушками. Многие отметили, что не видели столько красивых длинноволосых леди. «Красотки», «Не возвращайся к Даве, стала счастливой», «Оля, крутая», «Затмила Настю», «Дамы зажигают», «Танцы пошли от одиночек», «Не хватает еще дуэта», — прокомментировали пост подписчики.

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