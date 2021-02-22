«Ну красиво же!»: Гарри Галкин в пуховом комбинезоне и шапке-ушанке порезвился в сугробах у замка

Максим Галкин всегда мечтал жить в замке. Он сделала все, чтобы воплотить месту в жизнь. Юморист построил роскошный дом с башнями, а на территории в один гектар также есть сад, статуи, беседка и детская площадка в виде деревянного корабля. Алла Пугачева любит прогуливаться летом среди деревьев, а вот двойняшки Лиза и Гарри этой зимой катались на санках, сделав экстремальные горки. даже Максим несколько раз рискнул с них скатиться.

В феврале погода принесла много сюрпризов жителям Москвы и Подмосковья. Сначала выпало неожиданно много снега, а потом настали суровые морозы. 22 февраля Галкин решил до сумерек пройтись по заснеженным просторам у замка. Компанию ему составил семилетний сын, который облачился в черный пуховой комбинезон и шапку-ушанку мандаринового цвета. Сначала он залез на палубу корабля и стал скидывать снег ногами. Мороз не напугал малыша.

«Что делаешь? Гарри!?» — спросил «Максим. «Снег тык-тырык», — пояснил мальчик. «Ну что тебе не холодно?» — уточнил артист. «Нет», — с улыбкой ответил ребенок.

«Ну красиво же!», — вскоре спросил у наследника Галкин.

В этот момент Гарри стоял на тропинки у огромного сугроба. Он кивнув в ответ и плавно упал в снег, а затем скатился с него. Ныряние в сугробы стало одной из главных забав взрослых и детей за последние дни. Даже Максим с чашкой кофе несколько раз проделал этот трюк для своего «ТикТока».

Поклонники восхитились жизнерадостным сыном Примадонны. Многие отметили, что он заметно подрос. Другие удивились, что с ним не было сестры. Лиза обычно не упускает возможности, чтобы побыть в центре внимания.

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