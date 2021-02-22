«Было любимо Коко Шанель»: Кристина Асмус в белых брюках и черной водолазке привела в восторг стилиста

Кристина Асмус обожает примерять на себя различные образы: профессия обязывает. На этот раз звезда полностью оправдала справедливость поговорки о том, что чем проще, тем лучше.

На снимке, которым актриса поделилась в Instagram, она предстала облаченной в белые брюки и такого же цвета кроссовки и черную водолазку. Тонкую талию Кристина Асмус подчеркнула черным кожаным ремнем.

Образ получился простой, но именно он так цепляет глаз. В чем причина? В беседе с Teleprogramma.pro объяснила стилист Лариса Тимиряева.

«Элегантность и спорт гармонично увязаны между собой в один из самых популярных и модных стилей 2021 года — спорт-шик», — отметила Лариса Тимиряева. — Образ сдержан и лаконичен в модной тенденции минимализма, но смотрится очень эффектно за счет бело-черного контраста. Это как «Инь» и «Янь», день и ночь. Это ахромное сочетание было любимо Коко Шанель и не потеряло актуальности по сей день, поскольку стало классикой, которая выше сиюминутных модных тенденций. В этом образе главным является именно цветовое комбинирование, которое придало лоска и эффекта, по сути, базовому комплекту. И именно бело-черный контраст сделал уместным красную помаду в данном аутфите».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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