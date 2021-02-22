По совету Александра Васильева: Анна Нетребко предстала на публике в кокошнике

Звезда оперной сцены Анна Нетребко эту зиму проводит в России. Не так давно дива дала несколько спектаклей на сцене Мариинского театра Санкт-Петербурга, а накануне Анну Нетребко с большим восторгом принимала столичная публика.

Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым Анна Нетребко солировала в опере Джакомо Пуччини «Турандот» о китайской принцессе, злобной и капризной наследнице престола, играющей с жизнями претендентов на ее руку и сердце.

На сцене звезда блистала в потрясающем «золотом» наряде — роскошном платье свободного кроя, голову звезды украшал кокошник, больше похожий на корону.

Анна Нетребко показала в Instagram, как тепло ее принимала публика.

«Я обычно не выставляю аплодисменты, но вчера в Москве они были особенно горячими и заслуживают остаться в памяти», — написала Анна Нетребко.

Стоит отметить, что оперной диве невероятно идут колоритные народные мотивы в одежде.

Не так давно она представала в ярком павловопосадском платке. А не так давно истории моды Александр Васильев советовал Анне Нетребко носить кокошники. По его мнению, звезда в них будет выглядеть очень колоритно.

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