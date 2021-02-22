«Зрители ее любили за «Семнадцать мгновений весны»: Наталья Селезнева скорбит о смерти Екатерины Градовой

Прославившаяся своей ролью радистки Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова скоропостижно скончалась в этот понедельник, 22 февраля. Актрисе было 74 года. О кончине Екатерины Градовой на своей страничке в Instagram сообщила дочь артистки Мария Миронова.

Актриса Московского академического театра Сатиры, звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Наталья Селезнева высказалась об уходе из жизни своей бывшей коллеги по театру.

Наталья Игоревна дала понять, что, по ее мнению, карьера Екатерины Градовой могла бы сложиться более удачно. Забвение и невостребованность в профессии вполне могли стать причиной безвременного ухода актрисы из жизни.

«Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за «Семнадцать мгновений весны». Все с таким к ней относились… пиететом что ли, с такой симпатией к ней все относились, но потом вот она ушла из театра, и мне кажется, что это очень на нее отрицательно повлияло», — приводит слова Натальи Селезневой «Пятый канал».

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