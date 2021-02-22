Девичник: Климова в кипенно-белой сорочке и жилетке оверсайз повеселилась с Бледанс

Екатерина Климова после съемок в фильме «Мы из будущего» стала кумиром миллионов зрителей. Девушка обладает эффектной внешностью. Не удивительно, что она никогда не была обделена вниманием мужчин. В 2019 году актриса пережила третий раз. С Гелой Месхи она прожила четыре года и успела подарить ему дочку Беллу. Также от прошлых отношений у нее подрастают сыновья Матвей и Корней, а также дочка Елизавета.

Примечательно, что Климова старается вести активный образ жизни. Она много путешествует, водит наследников в театр и любит наряжаться для светских раутов. Однако накануне актриса увиделась с подругами. Они устроили своеобразный девичник, чтобы развеяться и выбрать подарки мужчинам к 23 Февраля. Екатерина облачилась в рубашку оверсайз и черный костюм с брюками-дудочками и удлиненной жилеткой. Наряд скрыл ее фигуру.

Артистка с радостью повеселилась с Эвелиной Бледанс. Она выбрала кожаные брюки голубого цвета и изумрудную водолазку. Вместе с подругами актриса насладилась игристым и сладостями.

«Ох, красотки», «Катюшка стильная», «Такие хорошенькие», «Подарки подойдут любые, ваши улыбки — уже чудо», «Хорошо, когда девушки собираются вместе», — прокомментировали пост подписчики.

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