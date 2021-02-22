«Обожаемая»: Алина Кабаева в изящных сережках предстала на архивном снимке

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, непревзойденная спортсменка и просто красавица Алина Кабаева в последнее время редко дает интервью и почти не появляется в обществе. Но несмотря на непубличность 37-летней звезды спорта, поклонники ее по-прежнему обожают и с восторгом реагируют на любое появление снимков Алины Кабаевой в Сети.

На этот раз в фанатском аккаунте знаменитости появилось ее раритетное фото. На снимке Алина Кабаева предстает совсем юной девочкой, лет 7-8. В те годы она уже активно занималась художественной гимнастикой – родители отдали Алину в спортивную секцию в три с половиной года.

«Обожаемая», — гласит надпись под фото.

Несмотря на то, что на снимке Алина запечатлена совсем ребенком, сомнений в том, что в кадре – будущая мировая знаменитость нет.

Та же очаровательная улыбка и неповторимый прищур красивых глаз. У будущей олимпийской чемпионки на тот момент уже были проколоты ушки – Алина Кабаева запечатлена в аккуратных сережках.

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