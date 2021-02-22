Трогательный момент: невеста Вдовина назвала бывшего возлюбленного Волочковой своим мужем

Ведущая утреннего шоу на телеканале «Россия 1» Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин познакомились несколько лет назад на одном из мероприятий. Летом прошлого года блондинка получила предложение руки и сердца от экс-возлюбленного Анастасии Волочковой. К тому моменту Елена успела подружиться с его дочкой от балерины Ариадной, которая съехала от матери и решила жить в доме отца.

22 февраля Игорю Вдовину исполнилось 57 лет. Николаева трогательно поздравила его в своем Instagram, поделившись редкими кадрами. Этот день пара решила провести на севере страны – в Мурманской области.

«С днем рождения, муж», — подписала кадры телеведущая.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

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«Сияйте! Поздравляем! Хорошего отдыха!» — писали пользователи Сети.

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