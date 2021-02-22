«Должен был привыкнуть, что мы не вместе»: Александр Балуев мечтает о встрече с единственной дочерью

Актер признался, что очень скучает по наследнице, которая живет за границей.

Обожаемый миллионами женщин актер Александр Балуев признался, что по-настоящему предан в этой жизни лишь одной прекрасной даме — своей дочери Марии-Анне.

Девочка была рождена в браке артиста с польской журналисткой Марией Урбановской, в 2013 году супруги расстались. Александр Балуев много лет живет в разлуке с единственной наследницей — девочка после развода родителей осталась с мамой в Польше, сейчас ей семнадцать лет.

«Я люблю свою дочь безгранично. Маруся — моя главная любовь в жизни. Уже много лет она живет с мамой в Варшаве, учится в гимназии», — рассказал артист.

Из-за пандемии Александр Балуев лишен возможности увидеться со своим ребенком. Раньше для него свидания с дочерью не были проблемой. Два часа в самолете — и вот он уже обнимает любимую Марусю.

«Надеюсь, когда закончится история с коронавирусом, мы будем чаще видеться. Я должен был уже привыкнуть, что мы не вместе, но все равно очень скучаю по ней», — признался Александр Балуев в беседе с изданием 7days.

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