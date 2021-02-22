Семейная идиллия: Ковальчук в плюшевой шубе карамельного цвета прогулялась у моря с Чумаковым

Юлия Ковальчук раньше выступала в группе «Блестящие», а потом стала строить сольную карьеру. Девушка уже семь лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. До свадьбы они встречались пять лет. Теперь у них подрастает дочка Амелия. Малышке уже три года, но пара скрывает девочку от посторонних глаз. Родители рассказывали, что малышка танцует и рисует. Также ей нравится слушать виниловые пластинки и песни в мамином исполнении.

Как известно, Ковальчук и Чумаков построили дом недалеко от Москвы с бассейном и всем необходимым для комфортной жизни. Именно там они проводят большую часть времени, но порой пара покидает Россию. Каждый год они ездят в Испанию, где у побережья у них есть дом. Так, в феврале влюбленные снова приехали к морю. И хотя пока нельзя купаться и даже для принятия солнечных ванн очень холодно, супруги наслаждаются тем, что сменили обстановку.

На днях Юлия отправилась гулять по побережью вместе с мужем. Она предстала в белоснежном спортивном костюме и плюшевой шубе Тедди карамельного цвета. Певица позировала в обнимку с Алексеем.

«Мы тут!!! Просто кое-что для вас готовим», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что ждут от пары нового хита. «Морские котики! Приятно на вас смотреть», «Ваша пара супер», «Красавцы», «Счастливые такие!!», «Чумакова не узнать», «Вы безумно милая пара», — прокомментировали пост подписчики.

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