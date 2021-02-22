С галантным спутником: Лиза Галкина в пудровом платье с меховым болеро запечатлелась в гардеробной

Максим Галкин обнародовал в личном блоге фотографию своих детей. Судя по всему, отпрыски принарядились на какой-то праздник. Они мило позировали в гардеробной, явно довольные своим торжественным видом.

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Лиза нарядилась в стиле «леди-шик», облачившись в пудровое платье в розовом оттенке. Наряд имел пышную юбочку-солнце из струящейся ткани и яркий акцент в виде серебристого ремешка на талии. Изюминка образа — меховое болеро.

Девочка мило прислонилась головой к своему заметно выросшему брату Гарри. Мальчик тоже выглядел весьма галантно. Он примерил черный костюм-двойку с белой рубашкой. Этот аутфит содержал актуальный элемент — лампасы, которые расположились не привычно на брюках, а на рукавах пиджака.

О тренде на боковую прошивку ранее рассказывала Эвелина Хромченко. В эфире «Модного приговора» она заметила, что теперь это классика и в такую одежду можно смело инвестировать средства. К слову, лампасы уже успели полюбить и другие члены семьи Галкина. В костюме с ними ранее отмечались Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и ее сестра Лиза.

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