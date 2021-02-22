Disney+ признал «вредными» 20 серий детской передачи «Маппет-шоу»

Как и «Унесенные ветром», теперь эта программа транслируется со специальной оговоркой о нежелательном контенте.

19 февраля знаменитая кукольная программа для детей «Маппет-шоу» (это там, где Лягушонок Кермит и Мисс Пигги) появилась на стриминговом сервисе Disney +. Всего в этой американской передаче для детей 5 сезонов и 120 серий. Однако известная видеоплатформа опубликовала у себя только 118 эпизодов, а еще в 18-ти появилось предупреждение перед началом трансляции о том, что в шоу может встретиться вредный контент.

«Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас, — говорится в 12-секундной заставке. — Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие, извлечь уроки из него и зажечь полемику для создания более инклюзивного будущего».

Известно, что в «Маппет-шоу», как и в отечественном «Спокойной ночи, малыши», часто появлялись звезды шоу-бизнеса. В разных эпизодах этой передачи засветились Стив Мартин, Элтон Джон, Лайза Минелли, Элис Купер и многие другие.

Как сообщает портал The Wrap, в двух удаленных эпизодах гостями становились актриса Брук Шилдс и британский комик Крис Лэнгэм. Первая в 10 лет снялась обнаженной для журнала Playboy, а второй в 2007-м был признан виновным в хранении детской порнографии и отсидел полгода в тюрьме. Издание пишет, что старые шоу и сериалы обязательно проходят переоценку, когда получают лицензию на новой платформе. Специалисты проверяют, актуален ли контент для современной аудитории.

Напомним, что в 2020 году культовый фильм «Унесенные ветром» был удален из каталога потокового сервиса HBO Max за «романтизацию рабства» и стереотипы в отношении афроамериканцев. Позже картину вернули к просмотру с сопроводительным комментарием о ее недопустимом содержании.

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