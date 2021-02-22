«Это любовь»: Исхаков обнародовал в Сети снимок с обнаженной Гагариной

Как известно, бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков работает фотографом. Мужчина много и часто снимал свою благоверную, когда они были в браке. И в этой копилке оказались довольно пикантные кадры.

Мужчина, желая прорекламировать свои услуги, обнародовал в личном блоге кадр с обнаженной экс-благоверной. На фото, которое можно увидеть в Instagram модного фотографа, Полина прикрывается банным полотенцем.

«Это любовь», «Ахаха, маркетинг — уровень «Бог», «Соскучился?», «Полина хороша», «Смело», «Была», — откликнулись фолловеры фотографа.

Напомним, что у бывшей пары есть трехлетняя дочь Мия. Фотограф болезненно переживал расставание с возлюбленной. А вот певица ни разу публично не прокомментировала их разрыв.

Смотрите также