«Мокрый живот – это секси»: Каштанова заворожила фигурой с редкой талией, позируя в бикини у воды

33-летняя звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» на ТНТ и «Психологини» на СТС Софья Каштанова решила подразнить своих фолловеров в Instagram, обнародовав снимок в бикини.

Ее томный вид и восхитительная фигура имели эффект бомбы среди ее почитателей. Пользователи Сети были поражены красотой ее женственного тела с плавными линиями и особенно тонкой талией.

«Мокрый живот – это секси», «Вот именно такие формы называют «песочные часы», «Какая вы! Ну нереальная же!», «Боже, талия!!! Я просто в шоке! И ведь настоящая! Видно, что фотошопа нет», «Восхитительная женщина», «Это и есть баунти? Очень нежное фото», «Красотка, богиня, оставайтесь всегда самой красивой и привлекательной», «Талия осиная! Глаз не оторвать», «Эта лучшая фигура! Лучшая! Никто не сравнится, ни одна модель!» — прокомментировали снимок почитатели артистки.

Отметим, что два года назад Софья стала мамой сына Джорджа. А через полтора месяца Каштанова уже показала свою фигуру в купальнике в своем аккаунте Instagram. Тело звезды было настолько безупречным, что некоторые поклонники даже усомнились в ее беременности.

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