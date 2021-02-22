«Женщину в нем хочется рассматривать»: Хромченко представила идеальное платье для праздника

В этом наряде есть и привлекательность, и скромность одновременно.

Давно известно, что мужчин по-настоящему привлекает в женщине не откровенная демонстрация всех прелестей, а некоторая доля загадочности.

Именно этот принцип положили стилисты «Модного приговора», создавая праздничный образ для гостьи программы Ирины. Ее платье оказалось полностью сшитым из кружевного прозрачного полотна, но под ним скрывался второй слой, который прикрывал тело. Именно этот чехол таил в себе главную интригу, поскольку имел телесный оттенок и полностью сливался с цветом кожи девушки. Этот наряд с несколькими подтекстами искренне восхитило и Александра Васильева, и Эвелину Хромченко.

«С одной стороны, у этого платья — полноценная длина, с другой стороны, это платье явно демонстрирует мини, но его нельзя назвать вульгарным. Тем не менее оно и не асексуально, это платье очень привлекательно, женщину в нем хочется рассматривать. Она вообще выглядит в нем обнаженной в кружевах, но на самом деле это не так: она заботливо прикрыта изнутри. Никакой моралист не может плюнуть в сторону этого платья», — прокомментировала Эвелина.

Александр заметил, что скрытый телесный чехол делает любую женщину более нежной и привлекательной, а чуть завышенная линия талии в виде ремешка визуально удлиняет ноги.

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