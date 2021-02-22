«Если проявят себя, мне будет приятно»: Арбенина порадовалась, что ее дети ходят в студию Хабенского

Певица Диана Арбенина заявила, что будущая профессия ее 11-летних наследников, дочери Марты и сына Артема, их личный выбор и она не собирается давить на детей. К примеру, если Артем захочет стать доктором, то она будет только рада.

«Я никоим образом не буду давить, но если они продолжат ходить в студию Хабенского и себя там проявят, мне, безусловно, будет приятно. И если творческий ген, переданный моим папой, что есть во мне, найдет продолжение в детях, я буду рада».

Диана Арбенина

Как отметила звезда, в свое время она вовсе не случайно выбрала творческую профессию. В ней она нашла то, что не смогла бы найти в другом виде деятельности. По ее словам, она будет рада, если сын станет актером, а дочь, к примеру, оператором, сообщает «АиФ».

Напомним, что дети Дианы Арбениной появились на свет в 2010 году. По словам певицы, отцом ее наследников является некий американский бизнесмен с русскими корнями, которого широкой публике она не представляет.

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