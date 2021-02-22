«Турандот» его души»: фотограф Пугачевой запечатлел Киркорова в стильном костюме и кепочке с Нетребко

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил памятный кадр, на котором можно увидеть четвертого мужа Примадонны, поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, и оперную диву Анну Нетребко.

На фотографии звезды позируют вместе. Причем на Киркорове можно увидеть стильный классический костюм и модную кепочку.

«Очень стильно», «Прекрасно выглядят наши звезды» «Как всегда на стиле. Что Филипп, что Анна. Талантливые люди — талантливы во всем», — отметили в комментариях пользователи.

«Турандон» его души», — подписал снимок личный фотограф Пугачевой.

Напомним, что Филипп Киркоров и Анна Нетребко — давние друзья. Они нередко появляются вместе на различных светских тусовках и праздничных мероприятиях. Кстати, у звезд даже есть совместная песня. Она называется «Голос».

Отметим, что «Турандот» — это знаменитая опера Джакомо Пуччини в трех действиях. Первое представление состоялось в апреле 1926 года в итальянском городе Милане.

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