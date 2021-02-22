«4 месяца пролетели»: сестра Подольской поделилась трогательным кадром с младшим сыном Преснякова

22 октября в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова появился сын Иван. Для певицы мальчик стал вторым наследником. Для артиста – третьим (Кристина Орбакайте родила ему сына Никиту). Вместе чета воспитывает также 5-летнего Артемия.

22 февраля звездная пара отмечает небольшой семейный праздник – 4 месяца младшему ребенку. Одной из первых поспешила поздравить музыкантов сестра-близяшка Натальи Юлиана Подольская. В личном блоге она обнародовала трогательный кадр с малышом.

«Счастье наше сахарное! Как же быстро ты растешь, 4 месяца пролетели незаметно. Люблю», — подписала она фото.

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