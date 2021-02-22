«Как можно быть такой красивой?»: Пынзарь в летнем сарафане блеснула «ложбинкой греха»

В новом году экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь много отдыхает. Сначала она с семьей побывала в США. Блондинка с супругом и детьми посетила Нью-Йорк, а затем перебралась в Майами. Там же Даша отметила свое 35-летие. После возвращения в Москву Пынзарь решила не задерживаться в столице надолго и отправилась в теплую Турцию. Снимком с отдыха она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Как можно быть такой красивой? Огонь! Классная! Какая же вы красивая, глаз не оторвать!» — писали пользователи Сети.

Пынзарь позировала в летнем сарафане с цветочным принтом. Декольте наряда позволило блондинке блеснуть своим пышным бюстом. Образ она дополнила соломенной шляпой с лентой в тон наряду.

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