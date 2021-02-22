«Это супер»: Лопырева похвасталась осиной талией и пышным бюстом

Основную часть времени Виктория Лопырева проводит в теплых странах: Майами, Дубай, Мальдивы. Лишь один раз за всю зиму она вернулась в Москву, чтобы поздравить с днем рождения одну из своих подруг.

Эти дни телеведущая проводит в Дубае. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в белоснежном платье-сорочке, блеснув осиной талией и пышным бюстом. Фанаты оценили образ блондинки.

«Это супер! Самая красивая женщин в мире! Красивая какая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Виктория получила высокую должность в Москве. Она будет работать в Ассоциации менеджеров России.

Добавим, что в 2019 году Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, который не так давно стал чиновником в Республике Коми. Два года назад модель родила ему сына Марка Лео.

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