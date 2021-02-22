«Денег не напасешься»: Сенчукова на 23 Февраля отказалась от подарков мужу и сыну

В тот момент, когда миллионы женщин России озабочены покупкой подарков для своих мужчин, певица Наталья Сенчукова даже голову не греет над этим. Еще несколько лет назад она приняла решение забыть про обязательные презенты в этот день для мужа Виктора Рыбина и сына Василия.

«Дарить что-то хорошее — сложно, денег не напасешься», — рассказала она сайту Teleprogramma.pro.

Звезда уверена, что тратить деньги должны мужчины на своих женщин, а прекрасная половина человечества вполне может порадовать своих близких просто вкусным угощением и вниманием. Обычно в этот праздник ее семья просто приятно проводит время вместе.

«Пандемия показала нам, что главное — это здоровье, внимание, еда», — заметила Наталья.

При этом Сенчукова призналась, что поводом для новой традиции в День защитника Отечества послужила вовсе не эпидемия коронавируса, а некомфортный гастрольный график, при котором покупка подарков вызывала определенные сложности.

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