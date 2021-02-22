Красивая пара: Ягудин и Тотьмянина отметили деревянную свадьбу

Фигуристы состоят в законном браке пять лет, хотя их отношения длятся дольше.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отметили пятилетие своего брака. Знаменитые фигуристы узаконили отношения в 2016 году и с тех пор считаются одной из самых ярких пар в российском спорте и шоу-бизнесе. В свой праздник олимпийская чемпионка обнародовала в личном блоге торжественный снимок с мужем, на котором они светятся от счастья, блистая белозубыми улыбками.

«Деревянная годовщина», — подписала она кадр.

«Красавцы! Счастья вам!», «Поздравляем!!! Совет да любовь!», «Поздравляю!!! Вы замечательные!», «Рада за вас! Вы такие красивые и милые. Очень искренние!» — с воодушевлением откликнулись фолловеры.

Некоторых поклонников удивило, что спортсмены являются мужем и женой всего пять лет. На самом деле, союз Татьяны и Алексея гораздо более давний. Обе их наследницы появились еще до штампа в паспорте. Елизавета родилась в 2009 году, а Мишель — в 2015-м.

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