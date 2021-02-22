«Мы были очень влюблены друг в друга»: первая любовь Мягкова вспомнила их бурный роман

Актриса Тамара Абросимова из Санкт-Петербурга заявила, что в свое время отпустила возлюбленного к Анастасии Вознесенской.

Первая любовь актера Андрея Мягкова актриса Тамара Абросимова из Санкт-Петербурга вспомнила об их бурном романе, который случился много лет назад.

«Главная женщина в его жизни — жена Ася. Не приписывайте мне какую-то роль в его жизни. Нас связывала замечательная юность. И мы были очень влюблены друг в друга». Тамара Абросимова

По словам Абросимовой, их отношения завязались в Ленинградском технологическом институте в театральной мастерской. Они много вместе занимались и репетировали. Через какое-то время Абросимова уехала поступать в Школу-студию МХАТ. Когда она была на третьем курсе, туда же поступил и Мягков.

Ей казалось, что их роман вспыхнет с новой силой, но Мягков влюбился в Анастасию Вознесенскую, будущую жену, с которой был вместе до самой смерти. Абросимова смогла отпустить его к другой. При этом нежность о нем сохранила на всю жизнь, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрея Мягков умер в возрасте 82 лет. Его жена по состоянию здоровья не смогла присутствовать на похоронах.

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