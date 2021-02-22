«Неприлично иметь такие гардеробы!»: Соседов обрушился на Киркорова и предложил подарить ему пиджак

Сергей Соседов в программе «Эмпатия Манучи» раскритиковал популярных представителей отечественного шоу-бизнеса. Музыкальный критик считает, что, во-первых, они получают слишком большие гонорары, а во-вторых, они чересчур выпячивают свой достаток, хвастаясь им перед публикой. Нужно быть скромнее, а если есть лишние деньги, лучше потратить их на благое дело, помочь страждущим, убежден он.

«Зачем Киркорову огромная квартира, которая идет под гардероб? Он бы мне пару пиджаков подарил своих! А то я в одном хожу! Зачем ему столько пиджаков, скажите? Это даже неприлично иметь такие огромные гардеробы! Это неприлично! Но он этого не понимает! Это все смешно! Каким бы он ни был высоким, ему не нужны тысячи пиджаков. Для этого не нужно покупать квартиры, чтобы превращать их в склады одежды. Можно брать пиджак на прокат и отдавать его потом в магазин. Вот и все», — заявил он.

Сергей также придумал, куда артисты уровня Киркорова могут тратить лишние деньги. Он считает, что их можно отправить на благотворительность, помочь, к примеру, сиротам или бедным.

«Вот куда должны идти деньги, а не на золотые унитазы!» — сказал Соседов.

По мнению критика, большие деньги даются всегда легко, поэтому они тратятся просто. А вот обычные деньги как раз зарабатываются с огромным трудом.

Вячеслав Манучаров заметил, что его собеседника могут зрители обвинить в зависти. Но тот заверил, что это не так. При этом признался, что испытывает зависть, но к людям иного полета.

«Я завидую шестидесятникам. Тем, кто в то время вырос и присутствовал на поэтических вечерах Вознесенского, Рождественского и Евтушенко», — резюмировал Соседов.

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